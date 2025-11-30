قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحيي أول وثان ومركز الزقازيق، والتي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد، وذلك لمتابعة إجراءات العمل والإطمئنان على سرعة إنهاء طلباتهم ، وكذلك تعزيز التواصل المباشر معهم للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

تابع المحافظ معدلات أداء العمل داخل المراكز والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين ، وتمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، وكذلك رخص المحال وتراخيص الإعلانات.

شدد المحافظ على رئيس المركز ورئيسي حيي أول وثان الزقازيق بضرورة التواجد بأنفسهم على مدار اليوم لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لإسراع الخطى في إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وخلال الجولة استمع محافظ الشرقية لعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون مؤكداً حرصه على التيسير على المواطنين وايجاد حلول عاجلة لكافه مطالبهم.

وفى إستجابة فورية لطلب أحد المواطنين داخل المركز التكنولوجي كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمراجعة الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين الخاص لاستخراج رخصة محل خاصة به  موجهاً سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لإنجاز طلبه في أسرع وقت ممكن .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي أهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

الشرقية محافظ الشرقية بالمراكز التكنولوجية ومركز الزقازيق الشباك الواحد

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

