تضامن الشرقية: تنظيم 3 قوافل طبية لدعم المرضى غير القادرين

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه نظمت المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى 3 قوافل طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (492)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام المهندس حازم الاشمونى ، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تم الكشف بمستشفى الزقازيق الجامعي وتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

واضاف شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.