الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
تضامن الشرقية: تنظيم 3 قوافل طبية لدعم المرضى غير القادرين

محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه نظمت المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى 3 قوافل طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (492)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام المهندس حازم الاشمونى ، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تم الكشف بمستشفى الزقازيق الجامعي وتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية  نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

واضاف شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة،  كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة،  كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بتصميم مطابق لساعة أبل آلترا.. إليك أهم مواصفات ساعة Realme Watch

بكاميرا 200 ميجابكسل.. إطلاق هاتف Realme 16 إليك أهم مواصفاته

تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

