بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و المرور الدورى على المجازر الحكومية لمراجعة ترخيصها والتزام أصحابها بالإشتراطات البيطرية والصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للمرور علي المجازر، حيث أسفر المرور خلال شهر نوفمبر الجارى عن شن (٧٩) حملة للمرورعلى (١٧) مجزر حكومي بقدرة إنتاجية للمجزر الواحد (٧٠٥) رأس ماشية يومياً للتأكد من نظافة المجازر واتباع الإشتراطات الصحية ومتابعة أداء الأطباء والعاملين وتوفر المادة السرية للأختام والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم الحمراء المذبوحة داخل المجازر.

أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على المجازر لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين مشدداً بعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة المواطن، والتعامل بكل حزم حيال الفاسدين والمخالفين، وتطبيق القانون علي الجميع.