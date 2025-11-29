قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
بالصور

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و المرور الدورى على المجازر الحكومية لمراجعة ترخيصها والتزام أصحابها بالإشتراطات البيطرية والصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للمرور علي المجازر، حيث أسفر المرور خلال شهر نوفمبر الجارى عن شن (٧٩) حملة للمرورعلى (١٧) مجزر حكومي بقدرة إنتاجية للمجزر الواحد (٧٠٥) رأس ماشية يومياً للتأكد من نظافة المجازر واتباع الإشتراطات الصحية ومتابعة أداء الأطباء والعاملين وتوفر المادة السرية للأختام والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم الحمراء المذبوحة داخل المجازر.

أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على المجازر لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين مشدداً بعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة المواطن، والتعامل بكل حزم حيال الفاسدين والمخالفين، وتطبيق القانون علي الجميع.

الشرقية محافظ الشرقية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالشرقية

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

