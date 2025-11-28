بسبب الميراث.. مشاجرة بين أبناء عمومة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه

بتاريخ 26 الجارى حدثت مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس بالشرقية بين طرف أول :(3 أشخاص) ، وطرف ثان: (شخصين "أبناء عمومة الطرف الأول") جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، بسبب خلافات بينهم حول ميراث قطعة أرض زراعية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بإستخدام 2 عصا خشبية.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.