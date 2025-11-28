قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
حوادث

النـار التهمت الديكورات .. استمرار تصاعد الدخان الكثيف من حريق ستديو مصر| فيديو

حريق ستديو مصر
حريق ستديو مصر
رامي المهدي

رصدت عدسة صدى البلد، حالة استمرار تصاعد الدخان الكثيف من حريق داخل ديكور مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر. 

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس نشوب حريق داخل ديكور مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر. 

وتبين أن الحريق اندلع داخل الماكيت الذي صُنع بالكامل من خشب ومواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران وارتفاع الأدخنة بالمكان.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتجري الآن عمليات التبريد لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمبانى المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق بدأ في جزء من الماكيت نتيجة تعرض المواد الخشبية والديكورات القابلة للاشتعال لمصدر حرارة غير محدد حتى الآن دون وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن حدوث إصابات، وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق لتحديد السبب بدقة.

وكشفت مصادر عن عدم وجود طاقم العمل اليوم الجمعة في الاستوديو.

واندلع اليوم حريق، داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية بمنطقة المريوطية في الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين بالموقع.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل المبنى، لتتحرك على الفور عربات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.

