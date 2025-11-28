هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى؟.. أزهري يوضح

رد الشيخ طارق نصر من علماء الأزهر الشريف، على سؤال: "هل هناك شروط معينة تكتب في عقد الزواج، وهل من الممكن أن تكتب الزوجة بندا بعدم زواج زوجها من سيدة ثانية".

وقال نصر، إن هناك شروطا لـ عقد الزواج تقبل وهناك شروط لا تقبل، موضحًا أن الزوجة يحق لها أن تشترط على زوجها عدم سفرها لـ بلد لا تريد الذهاب لها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك شروطا لا تقبل، منها منع الزوجة من الذهاب لـ أسرتها، وصلة الرحم.

ولفت إلى أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" ولذلك على الجميع معرفة أن العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة.

وأشار إلى أن كل والد فتاة أن يبحث عن الشاب ذي الخلق، من أجل أن تعيش ابنته في استقرار، وحياة سعيدة، وذلك بعد كثرة المشكلات الأسرية وحالات الطلاق.

شرط الزوجة على زوجها بعدم الزواج بأخرى

وأوضح أن قيام الزوجة بوضع شرط عدم قيام زوجها بالزواج عليها، مختلف عليه بين الفقهاء، وأن هذا الشرط ليس له داع أن يوضع في قسيمة الزواج، لأن الزوجة يحق لها أن تطلب الطلاق حالة قيام زوجها بالزواج عليها.