احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد سيادة لبنان.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها،: "الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد سيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين أسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليّاً".

وأضافت وزارة الخارجية اللبنانية "يؤدي بناء الجدارين اللذين وثّقت وجودهما قوات اليونيفيل إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية، ويشكّل خرقاً للقرار 1701 2006، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة 2024".

وتابعت في بيانها "لبنان طالب في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتّحدة، بالتحرك العاجل؛ لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كل المناطق التي لا تزال تحتلّها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدوديّة الخمسة، وبعدم فرض ما تسمّيه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيّين اللبنانيّين إلى قراهم الحدوديّة".

مفاوضات لبنان مع إسرائيل

وجدد لبنان في شكواه "استعداده للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعاد التأكيد على التزامه بالمضيّ قدماً بتنفيذ تعهّداته لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً دون اجتزاء أو انتقاء، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانيّة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصراً".