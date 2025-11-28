قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

من علي بابا إلى زعيم العصابة.. تفاصيل فضيحة الفساد في أوكرانيا وتورط رجال زيلينسكي

زيلينسكي
زيلينسكي
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أندريه يرماك، رئيس مكتبه، قدّم استقالته بعد عمليات تفتيش أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد لمنزله في وقت سابق من يوم 28 نوفمبر.

الفساد في أوكرانيا

وقال زيلينسكي: “سيتم إعادة ضبط مكتب الرئيس”، مضيفا "قدّم أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس، استقالته، أنا ممتن لأندريه لعرضه الدائم موقف أوكرانيا في مسار المفاوضات كما ينبغي".

استقالة يرماك

تأتي استقالة يرماك في الوقت الذي تهز فيه أكبر فضيحة فساد في عهد زيلينسكي، والتي طالت حلفائه. في وقت سابق من هذا الشهر، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) تهمًا لثمانية مشتبه بهم في مخطط تورطت فيه شركة الطاقة النووية الحكومية "إينيرجوأتوم"، مُسمّيًا تيمور مينديتش، أحد أقرب مساعدي زيلينسكي، زعيم العصابة.

أُقيل وزير العدل الأوكراني هيرمان هالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا هرينشوك في 19 نوفمبر ولم تُوجّه إليهما أي اتهامات بعد.

فرّ مينديتش من أوكرانيا قبل توجيه الاتهام إليه وفرض عليه زيلينسكي عقوبات ووُضع على قائمة المطلوبين.

علي بابا في أوكرانيا

أفادت صحيفة "أوكرينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادرها، أن يرماك متورط أيضاً في فضيحة الفساد، وأن المحققين يُطلقون عليه لقب "علي بابا".

وصرح المدعي العام الأوكراني لمكافحة الفساد، أوليكساندر كليمنكو، في وقت سابق من نوفمبر، وفقاً للمحققين، بأن "علي بابا يعقد اجتماعات ويكلف جهات إنفاذ القانون بمهام لضمان ملاحقة محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومدعين عامين متخصصين في مكافحة الفساد".

فساد يرماك

وأفاد مصدر في جهات إنفاذ القانون لصحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية بأن أحد المنازل الفاخرة قرب كييف، والممولة من خلال مخطط فساد "إنيرجوأتوم"، كان مخصصاً ليرماك.

لم يُعلّق يرماك على التقارير ولم يستجب مكتب الرئيس الأوكراني لطلبات التعليق.

رغم الانتقادات، رفض زيلينسكي إقالة يرماك بل كلفه بقيادة وفد أوكراني في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة في 23 نوفمبر، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام مثيرة للجدل منحازة بشدة لروسيا.

عُيّن يرماك في عام 2020، واكتسب نفوذًا غير مسبوق داخل الحكومة الأوكرانية ورغم الانتقادات المستمرة، أكد زيلينسكي ثقته بيرماك، ونفى مزاعم امتلاك الأخير سلطة مفرطة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع بلومبرج العام الماضي: "يرماك مدير ذو نفوذ، أحترمه لنتائجه إنه ينفذ ما أطلبه منه، وينفذ هذه المهام".

وقال الرئيس الأوكراني في عام 2021: "لقد جاء معي، وسيغادر معي، ولن يبقى في أي منصب".

