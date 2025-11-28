المدينة تستعد لاستقبال 30 مليون معتمر.. جاهزية تامة وخدمات لوجستية متكاملة

أكد جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، أن المدينة المنوّرة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال ما يصل إلى 30 مليون معتمر خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في المملكة، مشيرا إلى أن الكثافة بدأت بالازدياد منذ أسابيع مع دخول مواسم جمادى الآخر ورجب وشعبان ورمضان.

وأوضح «الوصيف» أن المملكة تعمل عبر قطاعاتها المختلفة ضمن منظومة مترابطة لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية والدينية للمعتمرين وزوّار المسجد النبوي، لافتا إلى وجود ترابط وتكامل كبير بين الجهات المختصة لضمان انسيابية الخدمات وتوفير تجربة مريحة لجميع الزوّار.

وأشار المراسل إلى اجتماع جمع وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث تم استعراض الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات المساندة، مؤكدا وجود تجهيزات واسعة تشمل الطرق، والخطط الأمنية، وتأمين الحجاج داخل المناسك، إضافة إلى الخدمات التقنية وعلى رأسها تطبيق «نسك» الذي يتيح إدارة جميع إجراءات وخدمات العمرة بسهولة.

وبيّن «الوصيف» أن الاستعدادات تشمل أيضاً جهود إمارة منطقة المدينة المنورة وإدارة شؤون الحرمين، إضافة إلى تطوير المواقع التاريخية ضمن مبادرات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تقديم تجربة روحانية وثرية لزوار بيت الله الحرام.