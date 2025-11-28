قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المدينة تستعد لاستقبال 30 مليون معتمر.. جاهزية تامة وخدمات لوجستية متكاملة

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، أن المدينة المنوّرة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال ما يصل إلى 30 مليون معتمر خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في المملكة، مشيرا إلى أن الكثافة بدأت بالازدياد منذ أسابيع مع دخول مواسم جمادى الآخر ورجب وشعبان ورمضان.

وأوضح «الوصيف» أن المملكة تعمل عبر قطاعاتها المختلفة ضمن منظومة مترابطة لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية والدينية للمعتمرين وزوّار المسجد النبوي، لافتا إلى وجود ترابط وتكامل كبير بين الجهات المختصة لضمان انسيابية الخدمات وتوفير تجربة مريحة لجميع الزوّار.

وأشار المراسل إلى اجتماع جمع وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث تم استعراض الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات المساندة، مؤكدا وجود تجهيزات واسعة تشمل الطرق، والخطط الأمنية، وتأمين الحجاج داخل المناسك، إضافة إلى الخدمات التقنية وعلى رأسها تطبيق «نسك» الذي يتيح إدارة جميع إجراءات وخدمات العمرة بسهولة.

وبيّن «الوصيف» أن الاستعدادات تشمل أيضاً جهود إمارة منطقة المدينة المنورة وإدارة شؤون الحرمين، إضافة إلى تطوير المواقع التاريخية ضمن مبادرات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تقديم تجربة روحانية وثرية لزوار بيت الله الحرام.

جمال الوصيف القاهرة الإخبارية المدينة المنوّرة معتمر

