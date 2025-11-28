قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: استقالة مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية بسبب فضيحة فساد

زيلينسكي ويرماك
زيلينسكي ويرماك
قسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي،أن مدير مكتبه "أندريه يرماك" استقال من منصبه؛ بعد التحقيقات في وقائع فساد.

استقالة مدير مكتب زيلينسكي

وأكد الرئيس الأوكراني  في بيان، أنه سيُجري تغييرات في مكتب الرئاسة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، داهمت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاضات السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

 

خطة السلام الأمريكية

وواجهت محادثات أوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية، تحديًا جديدًا، اليوم الجمعة، حيث جرى تفتيش منزل “كبير المفاوضين الأوكرانيين” بسبب في تحقيق عن فساد شامل.

وجاءت مداهمة شقة أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي، بعد أسابيع من دعوات أعضاء المعارضة في البرلمان لاستقالة يرماك بسبب علاقاته الوثيقة بشخصيات في فضيحة الفساد.

ويُنظر إلى يرماك على أنه ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، وتأتي مراقبته من قِبل جهات إنفاذ القانون في وقت حساس للغاية تمر به البلاد، بحسب ما أفادته به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقبل أكثر من أسبوع بقليل، كانت قضية الفساد المتفاقمة، التي تدور حول مخطط رشاوى تورطت فيه شركة الطاقة النووية الحكومية، تهدد بـ"شَلّ" حكومة زيلينسكي.

فضيحة الفساد في أوكرانيا

انحسرت الفضيحة سريعًا عندما طرحت إدارة ترامب فجأةً، خطةً مواليةً لروسيا لإنهاء الحرب، مما أجبر أوكرانيا على الإسراع في تخفيف بنودٍ، وصفها زيلينسكي بأنها “تحدياتٍ جسيمة لبلاده”.

ولكن الآن، وبينما تُستأنف المفاوضات بزيارةٍ إلى كييف يقوم بها وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، عادت قضية الفساد إلى عناوين الصحف، مُوقعةً الرجل الذي كلفه زيلينسكي بحماية مصالح أوكرانيا.

ويُهدد إجراء محققي مكافحة الفساد ضد يرماك، بزعزعة السياسة الداخلية الأوكرانية أكثر، في الوقت الذي تُحقق فيه القوات الروسية مكاسب في ساحة المعركة.

وفي بيانٍ صدر اليوم الجمعة، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، إنه أجرى بحثًا يتعلق بـ يرماك. ولم يُحدد البيان أي ادعاءات ضده.

زيلينسكي استقالة مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية مكتب الرئاسة الأوكرانية الرئاسة الأوكرانية فضيحة فساد استقالة مدير مكتب زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية

برلمان المتوسط: المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية.. والسلام لن يتحقق إلا بالدولة المستقلة

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

من داخل مجلس النواب.. بدء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان المتوسط

ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب

برلماني: تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لحظة فاصلة تنهي الدور التاريخي للجماعة إلى الأبد

بالصور

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد