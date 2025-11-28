زيلينسكي: استقالة مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية بسبب فضيحة فساد

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي،أن مدير مكتبه "أندريه يرماك" استقال من منصبه؛ بعد التحقيقات في وقائع فساد.

استقالة مدير مكتب زيلينسكي

وأكد الرئيس الأوكراني في بيان، أنه سيُجري تغييرات في مكتب الرئاسة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، داهمت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاضات السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

خطة السلام الأمريكية

وواجهت محادثات أوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية، تحديًا جديدًا، اليوم الجمعة، حيث جرى تفتيش منزل “كبير المفاوضين الأوكرانيين” بسبب في تحقيق عن فساد شامل.

وجاءت مداهمة شقة أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي، بعد أسابيع من دعوات أعضاء المعارضة في البرلمان لاستقالة يرماك بسبب علاقاته الوثيقة بشخصيات في فضيحة الفساد.

ويُنظر إلى يرماك على أنه ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، وتأتي مراقبته من قِبل جهات إنفاذ القانون في وقت حساس للغاية تمر به البلاد، بحسب ما أفادته به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقبل أكثر من أسبوع بقليل، كانت قضية الفساد المتفاقمة، التي تدور حول مخطط رشاوى تورطت فيه شركة الطاقة النووية الحكومية، تهدد بـ"شَلّ" حكومة زيلينسكي.

فضيحة الفساد في أوكرانيا

انحسرت الفضيحة سريعًا عندما طرحت إدارة ترامب فجأةً، خطةً مواليةً لروسيا لإنهاء الحرب، مما أجبر أوكرانيا على الإسراع في تخفيف بنودٍ، وصفها زيلينسكي بأنها “تحدياتٍ جسيمة لبلاده”.

ولكن الآن، وبينما تُستأنف المفاوضات بزيارةٍ إلى كييف يقوم بها وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، عادت قضية الفساد إلى عناوين الصحف، مُوقعةً الرجل الذي كلفه زيلينسكي بحماية مصالح أوكرانيا.

ويُهدد إجراء محققي مكافحة الفساد ضد يرماك، بزعزعة السياسة الداخلية الأوكرانية أكثر، في الوقت الذي تُحقق فيه القوات الروسية مكاسب في ساحة المعركة.

وفي بيانٍ صدر اليوم الجمعة، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، إنه أجرى بحثًا يتعلق بـ يرماك. ولم يُحدد البيان أي ادعاءات ضده.