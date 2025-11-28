قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في التخصصات الطبية الدقيقة.. انطلاق المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الدولية لجراحي الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة

همت الحسينى

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام (IASGO) بالقاهرة، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة ورئيس الفرع المصري للجمعية الدولية IASGO،

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور محمد الهاروت، ممثلاً عن الدول العربية، والدكتور طارق إبراهيم، الأمين العام للمؤتمر، إلى جانب وفد دولي من قيادات الجمعية الدولية IASGO، ضم البروفيسور كيويتشي تاكاوري (اليابان)، الأمين العام للجمعية، والبروفيسور إندر دولندو (تركيا)، الرئيس السابق للجمعية، والبروفيسور دان جي. دُودا (الولايات المتحدة)، الأمين العام للجمعية، إضافة إلى مشاركة واسعة من كبار الجراحين والعلماء من مصر وعدة دول حول العالم

يأتي انعقاد المؤتمر ليعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في التخصصات الطبية الدقيقة، ويؤكد الدور الاستراتيجي لجامعة المنصورة في قيادة منظومة البحث الطبي المتقدم وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن رعاية الجامعة للمؤتمر تنسجم مع خطتها لدعم البحث العلمي وتطوير التخصصات الطبية النوعية

وأشاد رئيس الجامعة بجهود العالم الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب، أحد أبرز رواد زراعة الكبد في مصر والمنطقة العربية، مؤكداً أن الجامعة تفخر بإسهاماته العلمية والبحثية والإنسانية التي أحدثت نقلة نوعية في هذا التخصص الدقيق، ورسخت مكانته كقيمة علمية عالمية.

كما أعرب عن اعتزاز جامعة المنصورة بدعم هذا التجمع العلمي المرموق الذي يسهم في تطوير مهارات الأطباء والباحثين، ويعزز من مكانة مصر العلمية في هذا المجال.

واكد الدكتور طارق غلوش على دعم جامعة المنصورة للمؤتمر يأتي ضمن رسالتها الرامية إلى بناء شراكات دولية قوية، وتمكين الباحثين، وتعزيز دور الجامعة في تطوير الجراحات الدقيقة وتوسيع نطاق التعاون العلمي عالميًا.

كما أكد الدكتور أشرف شومة أن برنامج المؤتمر يعكس ثراء علمياً استثنائياً يتيح فرصة للتواصل بين المدارس الجراحية المختلفة، ويعزز تطوير الأداء الطبي وفق أحدث الأساليب والتقنيات.

وأوضح الدكتور محمد عبدالوهاب أن انعقاد المؤتمر بمشاركة هذا العدد من الخبراء الدوليين يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي المصري

ووجّه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مؤكدًا أن مشروع إنشاء مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة يُعد أحد المشروعات الرئاسية التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير خدمات زراعة الأعضاء في مصر،

كما أكد الدكتور محمد الهاروت أن المؤتمر يمثل منصة تربط المدارس العلمية الشرقية والغربية، وتعزز مسارات التدريب المشترك، وتتيح فرصاً مهمة لتطوير مهارات الجراحين الشباب في ظل التقدم السريع للتقنيات الجراحية في مصر.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، الذي يُعقد يومي 27 و28 نوفمبر 2025، يقدم المؤتمر برنامجاً علمياً مكثفاً يضم جلسات متخصصة وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والأورام

ويشارك في المحاضرات نخبة من الخبراء الدوليين الذين يعرضون أحدث نتائج الأبحاث والتطبيقات السريرية، بينما تتيح حلقات النقاش تبادل الخبرات بين الجراحين الشباب والرواد العالميين في هذا التخصص. وتتكامل محاور المؤتمر لتشمل تقنيات الجهاز الهضمي المتقدمة، واستراتيجيات الأورام الحديثة، وأحدث تقنيات المناظير، والجديد في جراحات وزراعة الكبد، ما يجعل مؤتمر IASGO 2025 إحدى أبرز الفعاليات الطبية المنتظرة محليًا ودوليًا.

