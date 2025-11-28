شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج: لا نعرف سبب حريق استديو مصر

للمرة الثانية تعرض ستديو مصر لحريق ضخم، بجانب ديكور مسلسل «الكينج» بطولة محمد عادل بمنطقة الهرم.

ويعد هذا الديكور هو أحد الديكورات الأساسية فى مسلسل الكينج الذى سيشارك فى موسم رمضان 2026 عبر قناة mbc مصر.



من جهته علق المؤلف محمد صلاح العزب: إحنا فعلا بنصور في استوديو مصر ولسه عارف حالًا بقصة الحريق ومش عارفين السبب.. والمفروض عندنا تصوير بكره والديكور جاهز.



من جانبها قالت شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج لـ محمد إمام: حريق في استوديو مصر والديكور بيولع والمفروض عندنا تصوير بكره.. ومش عارفين السبب.



يشارك في مسلسل الكينج عدد من نجوم الفن بجانب محمد إمام ، منهم الفنان مصطفى خاطر والفنانة ميرنا جميل، الإخراج لشيرين عادل.

وتتناول مسلسل الكينج قصة شاب مصري ينتمي لعالم المافيا، حيث تواجه العديد من التحديات.