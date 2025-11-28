قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

محمد الطحاوي

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة أسفرت عن فحص 273 سيارة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية وفقًا لقانون البيئة المصري.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات، بما يحقق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الفرع الإقليمي لـجهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، لفحص عوادم السيارات والتأكد من التزامها بالحدود المسموح بها قانونًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي للجهاز بالشرقية والإسماعيلية، أن الفرع نفذ 5 حملات مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري بنطاق المحافظة، أسفرت عن فحص 107 سيارات تعمل بالبنزين، و166 سيارة تعمل بالسولار، بإجمالي 273 سيارة، للتأكد من مطابقتها لقياسات الانبعاثات طبقًا للاشتراطات البيئية المعتمدة.

وأضاف أنه تم ضبط 13 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها، منها 4 سيارات تعمل بالبنزين و9 سيارات تعمل بالسولار، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة بمختلف الطرق والميادين في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التزام أصحاب السيارات بالقوانين والضوابط البيئية، للحفاظ على بيئة نظيفة وصحة عامة آمنة للمواطنين.

