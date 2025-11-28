القضايا الأمنية والهجرة على أجندة المنتدى المتوسطي.. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى عبد الرحمن الباحث في العلاقات الدولية، أن الملفات المطروحة أمام منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ليست اقتصادية فقط، بل تشمل قضايا الأمن والدفاع مثل الهجرة غير النظامية، البطالة، التهريب، والجريمة المنظمة، ما يجعل المنتدى منصة مركزية لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر ودول البحر المتوسط ضمن إطار الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار مصطفى عبد الرحمن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن مخرجات المنتدى السابق في سبتمبر أسهمت في دعم مواقف الدول العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحققت ردود فعل دولية إيجابية.

وأكد على قوة تأثير المنتدى على المستويين الإقليمي والدولي في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة بين دول البحر المتوسط.

ولفت إلى أن المنتدى يناقش ملفات حيوية مثل الاستثمار، تحفيز فرص العمل، إدارة المياه، التكيف مع التغير المناخي، التحول الرقمي، الابتكار، وربط الموانئ، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.