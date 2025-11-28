توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها

شاركت والدة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، منشورا ترد خلاله على الشائعات التي تم تداولها بعد وفاتها.

وكتبت والدة هبة الزياد عبر حسابها على فيسبوك: “أودّ توضيح حقيقة ما يتمّ تداوله من شائعات لا تمتّ للواقع بصلة لم تكن ابنتي يومًا تعيش بمفردها كما يُشاع. فقد توفيت وهي نائمة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهذا ما أثبته الكشف الطبي”.

وأضافت: “اؤكد للجميع أنني لم أفارقها يومًا، وكل من يعرفنا يعلم جيدًا أنها لم تعش بمفردها في أي وقت، وأنني كنت معها دائمًا”.

واختتمت: “أرجو من الجميع احترام حرمة الموت، والكفّ عن نشر الشائعات أو استخدام واقعة وفاتها في أحاديث أو تريندات مؤذية لا تُرضي الله ولا تعبّر عن الإنسانية وفي الختام، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والقبول الحسن اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة”.