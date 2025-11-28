منتخب مصر المشارك في كأس العرب يغادر إلى قطر

غادرت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويأتي سفر المنتخب بعد انتهاء معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة تحت قيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني، وسط دعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم 2 ديسمبر علي ستاد لوسيل في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر علي نفس الاستاد في الثامنة مساءً ، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن علي ستاد البيت في الرابعة والنصف مساءً يوم 9 من نفس الشهر.