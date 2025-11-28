لقاء محبة بين البابا تواضروس ورئيس أساقفة ڤيينا بالنمسا | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، في مقر إقامته بالنمسا، غبطة الكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة ڤيينا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار زيارة قداسته الحالية لإيبارشية النمسا.

عمق العلاقات الروحية

عبّر قداسة البابا في كلمته أثناء اللقاء عن سعادته بلقاء الكاردينال، مؤكدًا على عمق العلاقات الروحية والإنسانية التي تجمع بين الكنيستين، كما وجّه دعوة رسمية للكاردينال لتكرار زيارة مصر التي سبق له زيارتها عام ٢٠١٦.

ومن جانبه عبّر الكاردينال شونبورن عن شكره العميق لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بروح المحبة التي لمسها، متذكرا زيارته السابقة لمصر منذ حوالي عشر سنوات.

حضر اللقاء، إلى جانب نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا، صاحبا النيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا ديسقورس أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من الآباء الرهبان والراهبات والأراخنة.