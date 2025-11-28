مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك

نفى مصدر مقرب من أحمد ربيع لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول كل ما تردد عن إصابته المزمنة.

وأوضح المصدر أن ربيع خضع لفحص طبي شامل قبل انضمامه للزمالك مطلع الموسم الحالي وكانت النتائج جيدة تماماً، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً كان نتيجة تباين الأحمال البدنية بين فريقه السابق البنك الأهلي والزمالك، مما أدى إلى تعرضه لإجهاد عضلي متكرر.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي للزمالك يتابع حالة اللاعب عن كثب ويطبّق برنامجاً علاجياً خاصاً لتقليل فرص تجدد الإصابة، مع ترقب استجابة أحمد ربيع للبرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في أقرب وقت ممكن.