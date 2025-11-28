قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران

ندى سويفى


كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس نشوب حريق داخل ديكور مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر. 

وتبين أن الحريق اندلع داخل الماكيت الذي صُنع بالكامل من خشب ومواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران وارتفاع الأدخنة بالمكان.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتجري الآن عمليات التبريد لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمبانى المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق بدأ في جزء من الماكيت نتيجة تعرض المواد الخشبية والديكورات القابلة للاشتعال لمصدر حرارة غير محدد حتى الآن دون وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن حدوث إصابات، وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق لتحديد السبب بدقة.

وكشفت مصادر عن عدم وجود طاقم العمل اليوم الجمعة في الاستوديو.

واندلع منذ قليل حريق، داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية بمنطقة المريوطية في الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين بالموقع.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل المبنى، لتتحرك على الفور عربات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.

مسلسل محمد إمام حريق ديكور مسلسل الكينج الحماية المدنية

