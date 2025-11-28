تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران



كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس نشوب حريق داخل ديكور مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر.

وتبين أن الحريق اندلع داخل الماكيت الذي صُنع بالكامل من خشب ومواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران وارتفاع الأدخنة بالمكان.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتجري الآن عمليات التبريد لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمبانى المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق بدأ في جزء من الماكيت نتيجة تعرض المواد الخشبية والديكورات القابلة للاشتعال لمصدر حرارة غير محدد حتى الآن دون وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن حدوث إصابات، وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق لتحديد السبب بدقة.

وكشفت مصادر عن عدم وجود طاقم العمل اليوم الجمعة في الاستوديو.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.