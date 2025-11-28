حريق ديكور مسلسل باستوديو مصر في الهرم.. وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور

اندلع منذ قليل حريق، داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية في الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين بالموقع.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل المبنى، لتتحرك على الفور عربات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على السيطرة الكاملة على الحريق، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.