مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط ينظم تدريبًا عمليًا حول كيفية محاكاة الإخلاء عند نشوب الحرائق

نظم مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، تدريباً عملياً حول كيفية محاكاة الإخلاء عند الطوارئ ونشوب الحرائق طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة من قبل المستشفى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير المستشفى.

سماع صوت إنذار بوجود حريق



بدأ التدريب بسماع صوت إنذار بوجود حريق بالدور السابع، ليتم تفعيل أكواد الحريق والإخلاء، وتم الإخلاء والسيطرة على الحريق بالكامل، والسيطرة عليه خلال 3 دقائق من خلال فريق مكافحة الحريق، ليتم بعد ذلك عودة العاملين إلى أماكن العمل.

استخدام مرتبه الإنقاذ

وشهدت خطة الإخلاء استخدام مرتبه الإنقاذ التي قام بتصميمها وتنفيذها فريق السلامة بالمستشفى، لحمل المرضى ووقايتهم من أي إصابات.

جاء التدريب تحت إشراف الدكتور محمد أبو زيد، نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، و الدكتور بشير أبو السعود، نائب مدير المستشفى لشئون الجوده، و الدكتور وليد عطيه، نائب مدير المستشفى لشئون العيادات الخارجية، و خالد صبره، مدير إداره السلامة والصحة المهنيه، والدكتوره أماني إبراهيم، زميل السلامة والصحة المهنية، وبتنفيذ من فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.