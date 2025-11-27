قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

"أختطفت مرتين" للمخرج محمد الموجي يحصد جائزة الطاووس الذهبي كأفضل وثائقي بالأردن

فيلم "أختطفت مرتين"
تقى الجيزاوي

حصل الفيلم الوثائقي الدرامي "أختطفت مرتين" على جائزة الطاووس الذهبي لأفضل إنتاج وثائقي لعام 2025، بقمة ICON SUMMIT  بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور منتج الفيلم كابتن طارق الطيب وشركة الظل للإنتاج الفني والتي تولت مهمة إنتاج وتنفيذ الفيلم ما بين السعودية ومصر وأمريكا وشركة عايدة للإنتاج الفني والمخرج محمد الموجي.

ونال الفيلم إعجاب لجنة التحكيم وإشادة جماهيرية لما قدم من مستوى فني متميز وسرد لبيانات دقيقة وقدرة على استخدام وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في دراما الفيلم.

وعبرت المنتجة أمل الحجار صاحبة شركة الظل عن فخرها بفوز الفيلم الوثائقي "أختطفت مرتين" بالجائزة مشيرة إلى أن العمل لا يتعرض فقط لحادثتي الاختطاف بل يتطرق للجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة كابتن طارق الطيب، مشيرة إلى أن إنتاجه استغرق فترة عمل أكثر من عام ونصف بداية من فترة الإعداد والتحضير وصولًا إلى المشاركة بجائزة الطاووس.

وخلال بيان صحفي عبر مخرج العمل محمد الموجي عن سعادته بالتعاون مع شركة الظل لصاحبتها المنتجة أمل الحجار وبالحصول على أولى جوائز الفيلم في بداية جولته بالمهرجانات مشيرًا إلى أنه في طريق للمشاركة بمهرجانات أخرى سواء بنفس العمل أو أعمال أخرى قيد التنفيذ بينها "وحيدة عنخ آمون- بنت توت"، مؤكدًا أن فيلم أختطفت مرتين ليس مرجد توثيق لحياة طيار أو حادثتي اختطاف ويركز على الإثارة والغموض في سرد الحادثتين، بل يتعرض أيضًا لأنسنة الأشياء وحبها والتعلق بها.

يذكر أن أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام، انطلقت يوم أمس برعاية سمو الأمير علي بن الحسين، ممثلا بوزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، وشهدت تكريم عدد كبير من رواد الإعلام والأعمال والرياضيين والمؤثرين في الوطن العربي.

أختطفت مرتين جائزة الطاووس الذهبي لأفضل إنتاج وثائقي لعام 2025 المنتجة أمل الحجار

