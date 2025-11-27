مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

أداء مبابي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا



وحقق مبابي الجائزة بعد تألقه الكبير مع ريال مدريد في مواجهة أوليمبياكوس اليوناني، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني 4–3، حيث سجل النجم الفرنسي أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

أرقام قياسية مميزة

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال 6 دقائق و42 ثانية فقط في الدقائق 22 و24 و29، ليصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هاتريك.



وتفوّق مبابي على عدة لاعبين بارزين، حيث حل لاعب باريس سان جيرمان فيتينا في المركز الثاني، ثم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم مارسيليا في المركز الثالث، فيما جاء سيرو جيراسي رابعًا.