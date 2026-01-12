قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها .. سامية الإتربي صوت البسطاء في زمن التليفزيون الذهبي

سامية الإتربي
سامية الإتربي
أ ش أ

يوافق اليوم الاثنين ذكرى رحيل واحدة من أبرز أيقونات الإعلام المصري في التليفزيون الرسمي، المذيعة القديرة سامية الإتربي، التي نجحت بعفويتها وأسلوبها الإنساني في أن تصبح جزءا أصيلا من ذاكرة المشاهدين، وأن تجسد صوت المواطن البسيط وهمومه اليومية، ولم تكن مجرد مذيعة تقدم فقرات وبرامج، بل نموذجا إعلاميا ترك بصمة فارقة في تاريخ الشاشة المصرية.


ولدت سامية الإتربي في القاهرة عام 1942 داخل أسرة ارتبط اسمها بالإعلام المصري، إذ شغلت شقيقتاها مناصب قيادية مهمة، سهير الإتربي التي تولت رئاسة التلفزيون المصري سابقا، وعزة الإتربي نائبة لرئيس التلفزيون، وهو ما أسهم في تكوين وعيها المبكر بقيمة الإعلام ودوره المجتمعي.


درست سامية الإتربي بكلية الحقوق، وبعد تخرجها بدأت مسيرتها العملية بعيدا عن العمل التلفزيوني، حيث عملت في المؤتمر الآسيوي الإفريقي، ثم انتقلت للعمل مع الروائي الكبير يوسف السباعي في المجلس الأعلى للفنون والآداب، ومع فتح باب التقديم للمذيعات بالتلفزيون المصري، تقدمت وتم قبولها ضمن دفعة ضمت عددا من الأسماء اللامعة، من بينهن أحلام شلبي وسهير شلبي وفاطمة الكسباني، وهو جيل يعد من أبرز أجيال المذيعات في تاريخ التلفزيون.


دخلت الإتربي عالم التلفزيون بثقة وتميز، وقدمت باقة متنوعة من البرامج التي عكست اهتماماتها وابتعادها عن النمط التقليدي في التقديم، ومن أبرزها "آدم وحواء في البيت السعيد"، الذي استمر عرضه 20 عاما متصلة، وناقش القضايا والمشكلات الاجتماعية، وحاورت خلاله عددا من كبار المتخصصين في الطب النفسي آنذاك، إلى جانب استضافتها لشخصيات عامة وسياسية بارزة.


رغم هذا الرصيد الكبير، ارتبط اسم سامية الإتربي في ذاكرة الجمهور أكثر ببرنامجها الشهير "حكاوي القهاوي"، الذي خرجت من خلاله إلى الشارع والمقاهي الشعبية، باحثة عن حكايات البسطاء ورواد الحرف والصناعات اليدوية، وكان للبرنامج طابع خاص، يبدأ بمقدمته الشهيرة:


"القهوة عالم بحاله قايم.. فيه اللي قاعد جنب اللي نايم.. وفيه حكاوي وفيه عبر.. وفيه تلاقي كل البشر" ، وهي مقدمة عكست فلسفة البرنامج القائم على البساطة والاقتراب من الناس.


تميزت الراحلة بأسلوبها الخاص في الظهور على الشاشة، حيث اعتادت ارتداء "الجلباب" أثناء تقديم برامجها، في دلالة واضحة على قربها من الشارع المصري وعدم انفصالها عن واقعه، وهو ما أكسبها محبة واسعة لدى الجمهور على مدار سنوات طويلة.


على الصعيد الأسري، كانت سامية أما لابنين، حسام والإعلامية رشا الجمال، التي سارت لاحقا على خطى والدتها في مجال الإعلام، وقدمت برنامج "حكاوي القهاوي" بعد رحيلها، محافظة على روحه وأسلوبه تخليدا لتاريخ والدتها وتجربتها، حيث كشفت في عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية عن تفاصيل إنسانية من حياة والدتها، مؤكدة أنها كانت تحرص على غرس حب الإعلام والناس في داخلها منذ الصغر، لكنها لم تضغط عليها لدخول المجال مبكرا.


وعلى الرغم من معاناة المذيعة الراحلة مع مرض السرطان لما يقرب من 18 عاما، واصلت عملها لفترات طويلة، وتولت مناصب قيادية داخل التلفزيون المصري، من بينها رئاسة البرامج الثقافية، في نموذج نادر للصبر والإصرار والالتزام المهني.


رحلت سامية الإتربي عن عالمنا في 12 يناير 2007، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد رحلة علاج طويلة، تاركة وراءها تجربة إعلامية وإنسانية صادقة لا تزال حاضرة في وجدان المشاهدين وذاكرة التلفزيون المصري.
 

أيقونات الإعلام المصري في التلفزيون الرسمي المذيعة القديرة سامية الإتربي ذاكرة المشاهدين صوت المواطن البسيط بصمة فارقة في تاريخ الشاشة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد صلاح

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن مباراة مصر والسنغال

الاهلي

شوبير: انفراجة كبيرة .. انتهاء أزمة السيولة المالية في الأهلي

منتخب مصر

6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد