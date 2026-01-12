قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
أخبار البلد

اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟

مجلس النواب 2026
مجلس النواب 2026
ياسمين بدوي

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا أكدت خلاله أنها تتقدم بخالص التهنئة إلى السادة أعضاء مجلس النواب 2026 بمناسبة الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، متمنية لهم دورة برلمانية ناجحة تكون مليئة بالإنجازات لصالح الوطن والمواطن.

وكشفت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر عن مطالبها من أعضاء مجلس النواب 2026 الجدد قائلة : نطالب بأن يحتل ملف التعليم، بكافة مراحله، أولوية قصوى في أجندة عمل النواب، خاصة في ظل ما يشهده هذا القطاع من تحديات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل أبنائنا.

كما طالبت   مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر مجلس النواب 2026 بفتح حوار مجتمعي حقيقي بين أعضاء لجنة التعليم وأولياء الأمور، للإستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، بإعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية.

واختتمت  مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانها بالتأكيد على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة رقابة برلمانية على أداء المنظومة التعليمية، وتقديم دعم حقيقي للمعلم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب إعطاء اهتمام أكبر بذوي الهمم وطلاب الدمج، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في التعليم ويحقق الدمج الفعلي داخل المدارس.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.

وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.

وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين النواب، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء.

ويؤدي الآن النواب اليمين الدستورية وفق النص الدستوري الذي ينص على : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم يؤدي باقي الأعضاء اليمين عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء، مع الالتزام بأداء النص كاملًا دون تعديل أو إضافة.

ويشترط الدستور أن يؤدي كل نائب اليمين قبل مباشرة مهام عضويته، حيث لا يجوز للنائب الذي يتغيب عن جلسة أداء اليمين لأي سبب أن يباشر صلاحياته البرلمانية إلا بعد أدائها رسميًا.

وتعد هذه الجلسة إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وبدء مرحلة جديدة من العمل النيابي في إطار استكمال مؤسسات الدولة الدستورية

ائتلاف أولياء أمور مصر أولياء أمور مصر أولياء أمور مجلس النواب

