عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم

إسراء أشرف

دخلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مرحلة الحسم مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، يتقدمها منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بينما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة قوية تجمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، يواصل منتخب نيجيريا كتابة فصل جديد في سجلات البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، ليعادل عددًا من المنتخبات التي حققت الرقم ذاته في نسخ سابقة.

ويحتاج المنتخب النيجيري إلى تسجيل ثلاثة أهداف إضافية فقط ليصبح صاحب أعلى حصيلة تهديفية في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية برصيد 16 هدفًا في نسخة 2008، يليه منتخبا زامبيا ومصر برصيد 15 هدفًا، بينما حققت منتخبات الكونغو الديمقراطية، المغرب، الكاميرون ونيجيريا 14 هدفًا في نسخ مختلفة.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى مواجهات نصف النهائي، في ظل صراع قوي بين المنتخبات الأربعة على حجز مقعد في النهائي، وكتابة تاريخ جديد في سجل البطولة القارية.

‏أكثر الأهداف المسجلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة واحدة:

16 - كوت ديفوار 2008
‏15 – زامبيا 1996
‏15 – مصر 2008
‏15 –  مصر 2010
‏14 –  جمهورية الكونغو الديمقراطية 1974
‏14 –  المغرب 2004
‏14 – الكاميرون 2008
‏14 –  الكاميرون 2021
‏14 - نيجيريا 2025.

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

