نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم

دخلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مرحلة الحسم مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، يتقدمها منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، بينما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة قوية تجمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، يواصل منتخب نيجيريا كتابة فصل جديد في سجلات البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، ليعادل عددًا من المنتخبات التي حققت الرقم ذاته في نسخ سابقة.

ويحتاج المنتخب النيجيري إلى تسجيل ثلاثة أهداف إضافية فقط ليصبح صاحب أعلى حصيلة تهديفية في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية برصيد 16 هدفًا في نسخة 2008، يليه منتخبا زامبيا ومصر برصيد 15 هدفًا، بينما حققت منتخبات الكونغو الديمقراطية، المغرب، الكاميرون ونيجيريا 14 هدفًا في نسخ مختلفة.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى مواجهات نصف النهائي، في ظل صراع قوي بين المنتخبات الأربعة على حجز مقعد في النهائي، وكتابة تاريخ جديد في سجل البطولة القارية.

‏أكثر الأهداف المسجلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة واحدة:

16 - كوت ديفوار 2008

‏15 – زامبيا 1996

‏15 – مصر 2008

‏15 – مصر 2010

‏14 – جمهورية الكونغو الديمقراطية 1974

‏14 – المغرب 2004

‏14 – الكاميرون 2008

‏14 – الكاميرون 2021

‏14 - نيجيريا 2025.