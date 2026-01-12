قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التنمية المحلية تكشف عن خطواتها لتحديث الهياكل التنظيمية للوزارة والمحافظات والوحدات القروية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمل على تعزيز الكفاءة و تطوير القدرات وبناء الكفاءات والارتقاء بمنظومة العمل على مستوي الوزارة والمحافظات..

اجتماع وزيرة التنمية المحلية 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تحديث الهياكل التنظيمية للوزارة 

ركز الاجتماع على التعاون القائم بين الجانبين في تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية ، ودواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، بالإضافة إلي التعاون في استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية علي التنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يلبي التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمل على تعزيز الكفاءة و تطوير القدرات وبناء الكفاءات والارتقاء بمنظومة العمل على مستوي الوزارة والمحافظات ووضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.

اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي انه تم الاتفاق مع الجهاز على اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية في خطوة ستساهم في خلق كيان تنظيمي على مستوى القري يسهم في الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالدعم الفني للمحافظات وفق أسس علمية وتطبيقية ومراعاة تطبيق أقصي معايير الجودة .

جهاز التنظيم والإدارة 

ومن جانبه أشار المهندس حاتم نبيل ، إلى حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة والاستفادة من كافة الكوادر الادارية الموجودة وتوظيفها بصورة جديدة بما يلبى احتياجات ومهام العمل المحلي وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المرتبطة بملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفى.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء علي استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة التنمية المحلية والجهاز للانتهاء من المقترحات التي تم مناقشتها في يخص الهياكل الإدارية والوظيفية لدوواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض مقترحات الهياكل الإدارية والتنظيمية للديوان العام لوزارة البيئة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وآخر المستجدات فى هذا الشأن .

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية واللواء أحمد الصيفي الوكيل الدائم ومساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات ود.ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ود. سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات ود. محمد كمال مدير مكون التطوير المؤسسي.

ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هبة جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسى، و إيمان عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية الكفاءة المؤسسية والأستاذ محمد الحسيني معاون رئيس الجهاز .

التنمية المحلية منال عوض تنظيم الهيكل التنظيمي للوزارة رئيس جهاز التنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

حريق

السيطرة علي حريق محدود في مصنع ورق بالمنوفية

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد