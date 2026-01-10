وزيرة التنمية المحلية تنعى رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

نعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الإدارة المحلية

الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد،

الذي وافته المنية إثر حادث سير أثناء مأمورية عمل .

وتتقدم وزيرة التنمية المحلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وزملائه بمحافظة الوادي الجديد، وجميع العاملين بالإدارة المحلية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل ، و خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة خاصة في ظل المهام التي تولها علي أرض محافظة الوادي الجديد كرئيس مركز ومدينة بلاط ورئيس مركز ومدينة الفرافرة .