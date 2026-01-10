إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي 23 غداً بسقارة بمشاركة 1160متدرباً

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق برامج وأنشطة الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية 2025 / 2026 لمركز التنمية المحلية بسقارة غداً الأحد 11 / 1 / 2026 وحتى 14 / 1 / 2026 .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع التدريبي الجاري يتضمن 3 برامج وأنشطة تدريبية، بمشاركة 1160 متدربًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت د.منال عوض أن فعاليات الأسبوع التدريبي تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات والشراء الحكومي للمساهمة في رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم المهنية في إدارة إجراءات التعاقد والشراء بما يحقق الالتزام بالقوانين واللوائح ويعزز الشفافية وكفاءة الإنفاق العام ، وورش عمل متخصصة للعاملين بملف التنمية العمرانية بالمحافظات لتوحيد المفاهيم والإجراءات التنفيذية لمنظومة التنمية العمرانية وتحقيق الانضباط العمرانى ومعالجة بعض المشكلات وتنظيم ضوابط التعامل مع الأنشطة وتغيير الاستخدام داخل الأحوزة العمرانية ، كما تتضمن برامج الأسبوع الجاري اختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي ومدير عام ).

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلى حرص المركز على تنفيذ توجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية لبناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل التنفيذي والتطوير المؤسسي وتحسين جودة العمل وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة .