تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير منطقة الكوربة

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مساء اليوم ، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، الذي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المناطق التراثية والتاريخية في عدد من المحافظات.

جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة ورئيس حي مصر الجديدة وعدد من قيادات الوزارة و المحافظة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرضاً حول أعمال التطوير والتي تشمل تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية ، وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف، بما يحقق التنسيق البصري والحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها المعماري الفريد.

وتبين خلال الجولة أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق بنسبة 100% وتطوير ورفع كفاءة واجهات 64 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المشروع بشارع إبراهيم ، والانتهاء من جميع أعمال الدهانات والتشطيبات للواجهات الخاصة بالعقارات.

كما تم الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل البدء في أعمال تركيب الانترلوك والبازلت للشارع تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مسار للمشاة فقط عقب الإنتهاء من أعمال التطوير بالكامل .

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمشهد الحضاري والجمالي للمناطق ذات الطابع المميز، والحفاظ على المظهر التراثي لبعض المناطق بالقاهرة والشوارع المحيطة بها وتحويل بعض الشوارع المختارة إلى مسارات آمنة ومجهزة للمشاة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية من المشروع بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري فيما يخص تنفيذ أعمال الإضاءة للعقارات وعمل أغطية للتكيفات الموجودة علي واجهة العمارات بالشارع بالإضافة إلي رفع أي تشوهات بين العمارات وبعضها أو علي واجهتها ودهان البلكونات الخشبية بما يحقق الهدف المطلوب من أعمال التطوير وإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة  .

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر أن تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة ، وإحياء روح القاهرة التراثية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير مراكز المدن والأحياء التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة لتطوير عدد من  الشوارع بالعاصمة والتي تم تنفيذها مؤخراً، مشيراً إلى دعم المحافظة للجهود المبذولة في هذا المشروع وإشراك اتحاد الشاغلين بالشارع ودعم الجهود الذاتية من سكان المنطقة .

التنمية المحلية منال عوض محافظ القاهرة الكوربة

