وزيرة التنمية المحلية تهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ .

وجاء في نص برقية وزيرة التنمية المحلية : يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة في هذا اليوم علي قداستكم وعلى جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعيده دائماً بالخير والبركات، ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها وإستقرارها في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم بخير.