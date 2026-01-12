قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
تحويل منشأة تعليمية بمدينة نصر إلى جامعة تكنولوجية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ومحمد جبران، وزير العمل، مباني ومنشآت تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الاعلي للتعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم.

واستهدفت الجولة الوقوف على الحالة الإنشائية للموقع الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، وبحث آليات تحويله إلى صرح تعليمي تكنولوجي متطور يخدم القوى العاملة والطلاب.

وخلال الجولة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التحرك يأتي ضمن رؤية الوزارة للتوسع في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى إننا نستهدف إعادة تأهيل هذه المباني وفقًا لأحدث المعايير المعمارية والتقنية لتصبح جامعة تكنولوجية متكاملة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة في كل المشروعات التعليمية الجديدة على ضمان خلق بيئة تعليمية تملأ الفجوة بين المهارات التقليدية ومتطلبات سوق العمل الحديث، خاصة مع دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي يتطلب نوعية جديدة من المهارات الرقمية والتطبيقية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بعقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.

ومن جانبه، شدد السيد محمد جبران على أهمية استثمار البنية التحتية المتاحة للنهوض بالعمالة المصرية، مضيفًا أن هذه المنشآت تعد كنزًا تعليميًا يجب استغلاله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي... وأكد وزير العمل أن الهدف من التعاون هو تحويل هذا الموقع لجامعة تكنولوجية بنظام حق الانتفاع، سواء عبر الشراكة المباشرة أو من خلال مستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيضمن لنا بناء نموذج تعليمي مستدام يسهم في إعادة تدريب القوى العاملة الحالية، وتزويد الشباب بفرص عمل لائقة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وشملت الجولة تفقد المباني التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، وتتكون من مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة... واستعرض الوزيران مخططًا أوليًا لتحويل القاعات والمباني الجاهزة إلى ورش إنتاجية نموذجية ومعامل تكنولوجية متخصصة..واختتم الوزيران جولتهما بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل رافدًا جديدًا للشراكة المثمرة بين الوزارتين، حيث تهدف الرؤية الطموحة إلى إحداث طفرة تعليمية في المجالات التطبيقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين
رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

