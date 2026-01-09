التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، من خلال سلسلة متتابعة من الفعاليات العلمية، والاجتماعات الرسمية، واللقاءات الدولية، والزيارات الميدانية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وجاءت هذه التحركات في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لعام 2026 وتتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة لعام 2026 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وفق الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، والتوسع في دعم الشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني، عبر التعاون بين الجامعات والجهات البحثية والمستفيدين، من خلال برامج ومبادرات الجهات التابعة للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع تعزيز مكانة مصر في البحث والابتكار كشريك كامل في برنامج هورايزون.

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة الداعمة للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والزراعة وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء لضمان نجاح المشروع، وأشارا إلى أن تخصص علوم الغذاء يعد من العلوم البينية متعددة التخصصات، ويتطلب دمج مجالات علمية مختلفة، مع إعداد خريجين مؤهلين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة العملية.

وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة بنك المعرفة المصري، اتفاقية تعاون استراتيجية بين بنك المعرفة المصري (EKB) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية (ABHS)، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في منظومة التدريب الطبي ودعم بناء القدرات الصحية على المستوى العربي، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه الاستراتيجي لبنك المعرفة المصري نحو دعم المحتوى العلمي والطبي الرقمي، وتوفير أحدث المراجع والمنصات الطبية العالمية للمتخصصين والمتدربين في الوطن العربي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لبنك المعرفة المصري في مجال بناء القدرات المعرفية.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد برويز ميرزازوده سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تشجيع توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات في البلدين، وتبادل الزيارات العلمية والأكاديمية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم الثقافي والعلمي بين الشعبين.

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.إبراهيم أديا رئيس جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، وخلال اللقاء، تم استعراض سبل التعاون بين جامعة ولفرهامبتون والجامعات المصرية في مجال التعليم الدولي، وبخاصة في قطاعات الهندسة والطب، بما يشمل برامج التعليم العالي القومية والدولية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتمويل المشروعات البحثية والصناعية، والإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن تقديم عدد من المنح التعليمية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ضمن منحة "المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026، بشرط وجود استحقاق اجتماعي لطلاب المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية أو ما يعادلها من مدارس STEM، ومدارس النيل من الدور الأول للعام 2024/2025، وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية، على أن تتكفل الجامعة الأهلية الملتحق بها الطالب بتوفير سكن طلابي مناسب (يشتمل التغذية) يماثل المدن الجامعية، وذلك بدون مقابل.