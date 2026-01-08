وزير التعليم العالي يهنئ الفرق المصرية الفائزة في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الطلابية الفائزة في النسخة الثامنة والعشرين من المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات (ACPC 2025)، التي أقيمت بمحافظة الأقصر تحت رعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وعدد من الجهات الشريكة.

وعبر الوزير عن سعادته بفوز الفرق المصرية في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، وبخاصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أحد أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر.

كما أكد د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن البطولة تعد من أبرز المحافل الإقليمية والدولية، حيث جمعت 24 دولة عربية وإفريقية لتطوير مهارات الطلاب في حل المشكلات والبرمجة الجماعية وتأهيلهم للتنافس عالميًّا، لافتًا إلى دور الصندوق في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم التقنية، حيث دعم الصندوق 132 طالبًا من 44 فريقًا يمثلون 37 كلية و27 جامعة، مشيرًا إلى الفرق الفائزة من الجامعات المصرية، والتي دعمها الصندوق، حيث فاز بالميدالية الذهبية فريق كلية الهندسة جامعة المنصورة، وحصل على الميدالية الفضية فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، كما حصل على الميدالية البرونزية كل من فريقي جامعة المنوفية وجامعة سوهاج.

وأضاف د.تامر حمودة أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعتزم عقد لقاء مع الفرق الطلابية الفائزة خلال الفترة المقبلة، لتكريمهم تقديرًا لإنجازهم، وبحث سبل استمرار دعمهم في مرحلة ما بعد المسابقة، من خلال إتاحة مشاركتهم في برامج ومبادرات الصندوق المختلفة، بما يسهم في استكمال مسيرة تفوقهم، والعمل على تحويل أفكارهم وإمكاناتهم التقنية إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

جدير بالذكر أنه على هامش ختام المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات (ACPC)، تم تكريم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تقديرًا لدوره البارز في دعم فرق الجامعات المصرية المشاركة بالمسابقة.