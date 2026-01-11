قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تطلق موقع الحوسبة السحابية لدعم الجامعات ومراكز الأبحاث

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية بالجامعات المصرية، عن إطلاق موقع الحوسبة السحابية الجديد الذي يتيح للمؤسسات الجامعية والمعاهد والمراكز البحثية الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إطلاق موقع الحوسبة السحابية يأتي ضمن توجهات الوزارة لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة تمكّن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الوصول السريع والآمن إلى أحدث الأدوات الرقمية المستخدمة عالميًا في تحليل البيانات وإدارة التطبيقات الأكاديمية والبحثية.

ويهدف الموقع إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الجامعات من استخدام أدوات متقدمة لمعالجة البيانات الضخمة وتحليل المعلومات، دعم البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتحول الرقمي، وإتاحة إمكانات حوسبة عالية تلبي احتياجات جميع الجامعات، تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية داخل منظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى إتاحة سهولة الاستخدام والوصول من أي مكان وفي أي وقت، بما يدعم الإنتاجية البحثية والأكاديمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي أن الموقع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة بحثية متقدمة داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى دوره في تمكين المؤسسات التعليمية من الاستفادة من أحدث تقنيات الحوسبة السحابية وعلوم البيانات، وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف المنصات الأكاديمية.

ويأتي إطلاق موقع الحوسبة السحابية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما يدعم المشروع جهود الوزارة في تطوير القدرات الرقمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقد أطلقت الوزارة موقع خدمات الحوسبة السحابية المؤمَّنة لأبحاث الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع، ويمكن للمستفيدين الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي:

https://hpc.mohesr.gov.eg/

 للتواصل بهذا الشأن من خلال البريد الإلكترونى [email protected]

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد