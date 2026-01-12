إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجه الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي انطلقت أعمالها أول أمس والمستمرة حتى يوم ٢٧ من شهر مارس القادم، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية.

أوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة بالمرحلة الأولي للموجة الـ ٢٨ أسفرت عن إزالة ٩ حالات تعدي على الأرض الزراعية خاصه بالأهالي بمساحة ٤ قيراط و٣ أسهم.

وأشار إلى أنه تم إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة ولاية "الري والصرف" عبارة عن ٤ حالات بمساحة ٣٦٠ متراً و ٥ حالات بمساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مؤكدا أن خطة العمل تستهدف رصداً دقيقاً وتعاملاً فورياً مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، لضمان إزالة المخالفات في المهد قبل أن تتحول إلى مخالفات يصعب التعامل معها.