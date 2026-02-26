بكلمات مؤثرة.. راندا البحيري تنعى ياسر صادق: «مات من شهد أحداث عمري كلها»

نعت الفنانة راندا البحيري، الفنان ياسر صادق، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.

ياسر صادق

وكتبت راندا عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك": "رحل عن عالمنا في أيامٍ مفترجة وفي شهر رمضان المبارك، أستاذي ومخرجي ومعلمي الأستاذ ياسر صادق كان مدير عام المسرح الحديث، وشغل منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وهو من اكتشف العديد من النجوم والنجمات على خشبة مسرحه.

واضافت "كان له فضل كبير علي، خاصة على الصعيد الإنساني والشخصي، وهو من اكتشف الفنان محمد رمضان وأعطاه مساحة كبيرة في أولى مسرحياته معي على مسرح السلام بالقصر العيني، وتحديدًا مسرحية "فيه إيه يا مصر".

أستاذ ياسر هو الوحيد الذي كان بجانبي أيام طلاقي، وكان معي في أصعب أيام مرت عليّ في حياتي.. مات من شهد أحداث عمري كلها... مات الونس"

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.