إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أكد الإعلامي سيف زاهر أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بات يمتلك عروضًا قوية تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.

وأوضح زاهر خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت” أن إمام عاشور تلقى أيضًا عروضًا من الدوري التركي وعدة دوريات خارجية أخرى، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب والمستوى المميز الذي يقدمه داخل الملعب مع الأهلي ومنتخب مصر.

محمد هاني أيضًا أمام عروض للرحيل

وأشار سيف زاهر إلى أن محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، لديه أيضًا عروض للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تفاصيل هذه العروض ستتضح بشكل أكبر بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا الحالية.



تألق إمام عاشور مع منتخب مصر

وظهر إمام عاشور بشكل جيد مع منتخب مصر خلال مباريات البطولة، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. ويعد اللاعب أحد العناصر الأساسية في خط وسط المنتخب، ما يزيد من اهتمام الأندية الأوروبية والعربية بضمه.

منتخب مصر يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

نجح منتخب مصر في بلوغ نصف نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على استاد أغادير بالمغرب. وقد شهد اللقاء تألق عدد من لاعبي الفراعنة، خاصة إمام عاشور، الذي سجل حضورًا بارزًا في خط الوسط وصنع الفارق خلال اللقاء.



مواجهة مصر المقبلة في نصف النهائي

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية. المباراة تحمل أهمية كبيرة للفراعنة في مساعيهم للوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة، في ظل الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة



