محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو

أثنى محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، على الأداء القوي للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن رؤيته للتشكيل والمباريات حتى الآن تستحق تقييمًا ممتازًا.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يستحق التحية على قرار تغيير تشكيل المنتخب بالكامل أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن هذا التغيير أعطى طابعًا جديدًا للأداء وأدى إلى تحسين النتائج.

وحول اللاعبين الذين لفتوا انتباهه، قال إبراهيم: «محمد صلاح خارج التوقعات، فهو دائمًا يقدم أداءً مميزًا، لكنني أعجبني بشكل خاص أداء حمدي فتحي ومرموش وتريزيجيه وزيزو، هؤلاء اللاعبون قدموا مستويات رائعة وأثبتوا أنهم من الركائز الأساسية في المنتخب».

وفيما يخص إمام عاشور، أشار محمد إبراهيم إلى أنه يرى أن مكانه في أوروبا مثل محمد صلاح ومرموش، معبرًا عن ثقته في إمكانياته وقدرته على التألق في البطولات الأوروبية الكبرى.

وعن مصطفى محمد، أكد إبراهيم أن تقييمه للأداء الحالي للمهاجم المصري مع المنتخب صعب بسبب كثرة المهاجمين في صفوف الفراعنة وتنوع طريقة اللعب التي يعتمدها حسام حسن، قائلاً: «أعتقد أن هناك أزمة غير معلنة بين مصطفى محمد وحسام حسن، حيث لا يزال مصطفى يشعر أنه المهاجم رقم 2 في حسابات المدرب».

وفي ختام تصريحاته، شدد محمد إبراهيم على أن منتخب مصر قادر على الفوز في المباراة المقبلة ضد بنين، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك الإمكانيات للتأهل إلى الأدوار النهائية، ومتمنيًا أن يحصد منتخب مصر اللقب في النهاية.