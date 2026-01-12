قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد جاد الله: استبعد رحيل إمام عاشور… وحسام حسن أعاد الروح وهيبة منتخب مصر

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور يعد من أهم وأبرز اللاعبين في الكرة المصرية حاليًا، مشددًا على صعوبة رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن إمام عاشور لاعب مميز ويصنع الفارق مع أي فريق يلعب له، مضيفا: «أستبعد تمامًا رحيل إمام عاشور عن الأهلي، خاصة أن النادي تعاقد معه بمقابل مادي كبير، وهو عنصر أساسي سواء مع الأهلي أو منتخب مصر».

وأضاف أن طلب الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب يُعد رقمًا كبيرًا، ومن الصعب أن يتقدم أي نادٍ بعرض بهذه القيمة، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لاعب مؤثر ومستواه مرشح للارتفاع بشكل أكبر خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، ما يجعله أحد أهم لاعبي الأهلي والمنتخب في المرحلة الحالية.

وتطرق خالد جاد الله للحديث عن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه يستحق الإشادة والتحية على الطريقة التي تعامل بها مع نجوم المنتخب، قائلاً: «لازم نرفع القبعة لحسام حسن، عرف إزاي يتعامل مع النجوم، وخلق حالة حب واحترام متبادل، وقدر يستنفذ إرادتهم وعزيمتهم، وده اللي شفناه بوضوح في مباراة كوت ديفوار».

وأوضح أن التاريخ الكبير لحسام حسن كلاعب كان له دور كبير في كسب ثقة لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعبين يقدّرونه ويحترمونه، وهو ما ساعده على فرض سيطرته داخل الفريق ولكن بروح الحب والاحترام.

وأشار جاد الله إلى أن نجاح أي مدرب مرتبط باقتناع اللاعبين به، وحبهم له، والتزامهم بتعليماته، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في تحقيق هذه المعادلة، واستطاع لمّ شمل لاعبي المنتخب وإخراج أفضل ما لديهم في كل مباراة، مع الاعتماد على طريقة لعب تتناسب مع قدرات العناصر المتاحة.

وعن مواجهة السنغال، أوضح خالد جاد الله أن المنتخب السنغالي حصل على أفضلية نسبية بعدما خاض مباراته قبل مصر بيوم، ما يمنحه يوم راحة إضافي، لكنه شدد في الوقت نفسه على تفاؤله بأداء المنتخب المصري، قائلًا: «لو لاعيبة مصر لعبت بنفس الروح والتركيز اللي ظهروا بيهم قدام كوت ديفوار، نقدر نحقق الفوز».

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

