قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور: أنا تحت أمر الجهاز الفني في الـ 11 مركز

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

علق نجم الأهلي ومنتخب مصر اللاعب إمام عاشور علي فوز منتخب مصر في مواجهه منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

إمام عاشور

وقال إمام عاشور في تصريحات إذاعيه:"أنا تحت أمر الجهاز الفني في الـ 11 مركز ".

وكان قد أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الانتصار كان ثمرة مجهود جماعي وروح قتالية عالية ظهرت بوضوح داخل أرض الملعب.

وشارك إمام عاشور في اللقاء كبديل لمحمد هاني، الذي تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء، حيث دفع به الجهاز الفني في مركز الظهير الأيمن، وهو مركز غير معتاد بالنسبة له، لكنه قدم فيه أداءً منضبطًا وساهم في الحفاظ على تماسك الفريق حتى نهاية المباراة.

روح رجولية

وقال إمام عاشور في تصريحاته عقب اللقاء إنه يحمد الله على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأداء كان بتوفيق كبير، وأن لاعبي المنتخب ظهروا بروح رجولية والتزموا بتقديم أقصى ما لديهم طوال المباراة، مشيرًا إلى أن الجميع كان حريصًا على الخروج بالنقاط الثلاث مهما كانت صعوبة المواجهة.

دعم الجماهير

وحرص لاعب الأهلي على توجيه التهنئة للجهاز الفني وللشعب المصري، مشددًا على أن دعم الجماهير يمثل عاملًا فارقًا وحافزًا كبيرًا للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن في كل مباراة، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا.

مركز مختلف

وتطرق إمام عاشور للحديث عن مشاركته في مركز مختلف، مؤكدًا أن أي مركز يضعه فيه المدير الفني يتطلب منه الالتزام الكامل وبذل أقصى جهد ممكن، موضحًا أن الثقة التي يمنحها له الجهاز الفني تمثل دافعًا إضافيًا، وأنه يسعى دائمًا لتنفيذ التعليمات الفنية بدقة داخل الملعب.

المرة الأولى

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المركز، حيث سبق له اللعب فيه أكثر من مرة، موضحًا أن المدير الفني حسام حسن طالبه ببعض الأدوار المحددة، وعمل على تنفيذها، في ظل دعم كبير من زملائه داخل الملعب، خاصة محمد الشناوي ومحمد صلاح، وهو ما منحه ثقة أكبر في الأداء.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بثبات، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم عزز صدارته للمجموعة، وضَمِن له التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، عقب انتصاره في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم فوزه الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

إمام عاشور الأهلي منتخب مصر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

جثة

خنقها وحرق جثتها..جريمة قاسية من زوج تجاة زوجته في سوهاج..ما القصة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إيران وأوكرانيا تتصدران المشهد| وأجندة ساخنة في البيت الأبيض.. ماذا يحدث قبل لقاء ترامب مع نتنياهو وزيلينسكي؟

الفريق الطبي

سقط من ارتفاع 16 متر.. تدخل جراحي عاجل ينقذ عامل بناء في المنوفية|تفاصيل

بالصور

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد