الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس
أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين
أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور: شكرا جمهور المغرب العظيم المحب المضياف الراقي

كاف
كاف
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة شكر لـ جمهور المغرب.

جمهور المغرب 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شكرا جمهور المغرب العظيم المحب المضياف الراقي  بنحبكم من قلبنا ".

أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، يومًا حافلًا بالإثارة والمواجهات القوية، حيث تتواصل منافسات دور المجموعات بإقامة أربع مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، تحمل في طياتها صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب وحجز بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.

يحتضن الملعب الكبير بمدينة طنجة في تمام الخامسة مساءً المواجهة الأبرز في المجموعة الرابعة، حين يلتقي منتخبا السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة مرتقبة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية.

ويسعى المنتخب السنغالي إلى فرض سيطرته ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة.

مواجهة مبكرة بين بنين وبوتسوانا

وفي إطار المجموعة نفسها، يلتقي منتخبا بنين وبوتسوانا في الثانية والنصف عصرًا، في مباراة لا تقل أهمية عن لقاء القمة، حيث يتطلع كل منتخب لتحقيق أول انتصار له وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.

صراع قوي في المجموعة الثالثة

وعلى صعيد المجموعة الثالثة، تتجه الأنظار إلى ملعب فاس الذي يشهد في العاشرة مساءً مباراة من العيار الثقيل بين تونس ونيجيريا.

المنتخب التونسي يخوض اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز المرشحين للقب، في حين تسعى نيجيريا لتأكيد تفوقها وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

أوغندا وتنزانيا.. أمل الاستمرار

وقبلها، يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة متكافئة نسبيًا يسعى فيها الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهما في المنافسة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بنين × بوتسوانا – 2:30 عصرًا – beIN Sports HD MAX 1

السنغال × جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

أوغندا × تنزانيا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

نيجيريا × تونس – 10 مساءً – beIN Sports HD MAX

كاف منتخب مصر المغرب الاهلي الزملك

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

كاف

خالد الغندور: شكرا جمهور المغرب العظيم المحب المضياف الراقي

منتخب مصر

وائل جمعة: مباراة جنوب أفريقيا مواجهة قوية أُقيمت في ظروف صعبة

الشناوي

الغندور يعلق على أداء حارس الأهلي : الشناوي في حتة تانية

بالصور

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

