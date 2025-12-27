خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن بعد فوز المنتخب الوطني علي جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ايام ما كنت بتلعب و انت راجل ابن راجل بتحب تكسب و بتكره الخسارة و عندك قلب وروح و مهارة تهديفية نادرة و اسطورة مصرية عربية افريقية ربنا معاك يا حسام يا مدرب الفراعنة "

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا من بطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر وجنوب أفريقيا

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا 1-0 مبروووووووووك للفرااااااعنة".

وتغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب عقب حصوله على 6 نقاط.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة