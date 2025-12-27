قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الصين تطلق 4 صناديق بتمويل حكومي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة
مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟.. بـ3 شروط واحذر التساهل
مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور  رسالة لـ مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن بعد فوز المنتخب الوطني علي جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ايام ما كنت بتلعب و انت راجل ابن راجل بتحب تكسب و بتكره الخسارة و عندك قلب وروح و مهارة تهديفية نادرة و اسطورة مصرية عربية افريقية  ربنا معاك يا حسام يا  مدرب الفراعنة " 

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا من بطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر وجنوب أفريقيا 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا 1-0 مبروووووووووك للفرااااااعنة".

وتغلب منتخب مصر  علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب عقب حصوله على 6 نقاط.

وبهذا  الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي: 

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة 

4- زيمبابوي نقطة واحدة 

حسام حسن الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

أزمة مرضه وخلافه مع عمرو دياب.. تصريحات نارية للملحن عمرو مصطفى

سمير صبري

فى ذكراه.. آخر كلمات سمير صبري قبل رحيله وزيجاته

نادين الراسي

نادين الراسي: مستعدة لكل حاجة ممكن تحصل في حياتي.. والإيمان سر قوتي

بالصور

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد