حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
فن وثقافة

رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026

أوركيد سامي

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنياتها مع اقتراب العام الجديد 2026، كما تحدثت عن التغييرات التي طرأت على شخصيتها وما تسعى للتخلي عنه خلال الفترة المقبلة.


وقالت رضوى الشربيني، خلال لقائها مع قناة DMC، إنها لم تعد بحاجة إلى الدعم العاطفي من الآخرين، موضحة: «مبقتش محتاجة حد يطبطب عليا، ولما بحتاج بلجأ لربنا».


وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أكثر هدوءًا في تعاملاتها الاجتماعية خلال العام الجديد، قائلة: «نفسي أخف خناق مع الناس»، في إشارة إلى رغبتها في تقليل التوتر والخلافات في حياتها اليومية.


وأكدت رضوى الشربيني أنها تشعر بالرضا عن تطور ردود أفعالها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر قوة وثباتًا من السابق، وهو ما يجعلها أكثر سعادة وثقة بنفسها في المرحلة الحالية من حياتها.

يذكر أن خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها وردّت على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول زواجها، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح تمامًا.

وقالت رضوي الشربيني في تصريحات تلفزيونية أوضحت الشربيني موقفها قائلة:
"لو هتجوز هقول… دا أكيد هو كمان هيقول، وكلو إشاعات"، مشددة على أنها ليست من الأشخاص الذين يُخفون مثل هذه الأمور عن جمهورهم.


وأضافت أن حياتها الشخصية أصبحت هدفًا للشائعات من حين لآخر، وأنها تفضّل الرد فقط عندما يصل الأمر إلى حد المبالغة، مؤكدة أنها ستعلن أي خطوة رسمية في حياتها بنفسها.

تأتي تصريحات الشربيني بعد انتشار واسع لخبر زواجها خلال الساعات الماضية، ما دفعها لنفيه بشكل قاطع.

