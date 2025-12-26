رد فعل ياسر إبراهيم بعد قرار الحكم عدم وجود خطأ لصالح جنوب أفريقيا| شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن رد فعل ياسر إبراهيم بعدما قرر الحكم عدم وجود خطأ لصالح جنوب أفريقيا.

رد فعل ياسر إبراهيم

ونشر أحمد حسن لقطات رد فعل ياسر إبراهيم بعدما قرر الحكم عدم وجود خطأ لصالح جنوب أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".

نهاية منتخب مصر

وتغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة