رياضة

أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ أداء الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

حسام حسن 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين

اللي حصل مش مجرد فوز وتأهل، ده دليل واضح على إن المدير فني عنده رؤية فنية ومرونة تكتيكية.

قرأ المباراة صح، تعامل مع مجرياتها بهدوء، خد بالاسباب وذاكر وكان موفق في اختياراته وتدخلاته، وقدر يخرج احسن حاجة من كل لعيب حسب ظروف الماتش.

المنتخب ظهر منظم ومتوازن وبيعرف إمتى يضغط وإمتى يهدّي اللعب، اعتقد كل ده مش صدفة.

النجاح الحقيقي إنك توصل لأقصى استفادة من العناصر المتاحة وتحقق نتيجة وأداء في نفس الوقت..وده اللي حاصل لحد دلوقتي.

كل التوفيق للكابتن حسام حسن ومنتخبنا الوطني، وإن شاء الله تكمل على خير وتكون النهاية بالفرحة الكبيرة اللي تليق باسم مصر ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والمصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من أقوى منتخبات القارة السمراء.

يستعد منتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، يسعى من خلالها إلى استعادة هيبته القارية والعودة إلى منصة التتويج من جديد، عبر إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه، بعدما توقف رصيده عند 7 بطولات قارية. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في طي صفحة الإخفاقات السابقة، خاصة بعد خسارة نهائي نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال، في لحظات مؤلمة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

أرقام قياسية وتاريخ مشرف

يمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، ليبقى الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة. ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ4 بطولات. ويسعى الفراعنة خلال النسخة الحالية إلى تعزيز هذا الرقم القياسي وتأكيد زعامتهم للقارة الأفريقية.

أهمية مواجهة أنجولا

تمثل مباراة أنجولا اختبارًا مهمًا لمنتخب مصر، ليس فقط من أجل حصد النقاط، ولكن لاكتساب المزيد من الثقة والاستقرار الفني قبل الدخول في مراحل الحسم، وسط دعم جماهيري كبير وآمال عريضة بتحقيق اللقب الغائب

