لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
رباب الهواري

أعرب النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن فخره واعتزازه الكبير بالأداء البطولي الذي قدمه المنتخب الوطني المصري خلال مواجهته أمام منتخب جنوب أفريقيا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن مجرد فوز في مباراة، بل رسالة قوية تعكس شخصية المنتخب وقدرته على تجاوز أصعب التحديات.

عزيمة لا تعرف المستحيل

وأكد دياب أن عزيمة الأبطال كانت العامل الحاسم في تحقيق هذا الانتصار الملحمي والمستحق، مشيرًا إلى أن لاعبي منتخب “الساجدين” جسدوا المعنى الحقيقي للإصرار والتحدي، بعدما قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، ورفضوا الاستسلام رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

معدن اللاعب المصري يظهر في الشدائد

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن اللقاء كشف مجددًا عن “معدن اللاعب المصري الأصيل”، الذي يبرز دائمًا في أوقات الشدائد، حيث واجه المنتخب النقص العددي وضغط المنافس بإرادة صلبة وروح قتالية عالية، ليقدم ملحمة كروية نالت إعجاب الجماهير والمتابعين داخل وخارج القارة الأفريقية.

إشادة بدور حسام حسن

وخص أحمد دياب الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإشادة كبيرة، مؤكدًا أن حنكته الفنية وخبرته الطويلة كانتا واضحتين في إدارة اللقاء بأقصى درجات التركيز، خاصة في أصعب فترات المباراة، وهو ما يعكس كفاءة المدرب الوطني وقدرته على قيادة المنتخب نحو منصات التتويج.

عودة الهيبة وروح الجرينتا

وأشار دياب إلى أن هذا الفوز أعاد للمنتخب المصري هيبته المعهودة، وأحيا روح “الجرينتا” القتالية التي طالما ميّزت الفراعنة عبر تاريخهم، مؤكدًا أن الجماهير شعرت مجددًا بالفخر والاعتزاز بمنتخبها.

دعم كامل لمواصلة المشوار

واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته بتجديد دعمه الكامل للمنتخب الوطني، متمنيًا التوفيق للاعبين والجهاز الفني في استكمال المشوار بقوة نحو التتويج باللقب الأفريقي، وإسعاد الملايين من عشاق الكرة المصرية

