قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
من الإيجار القديم للإجراءات الجنائية والباكلوريا.. البرلمان يطوي 2025 بحزمة تشريعات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

بعد أن ضمن المنتخب الوطني المصري صدارة مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، يدخل الفراعنة مرحلة الحسم وهم في موقف قوي، سواء من حيث النتائج أو الاستقرار الفني.

 ويمثل التأهل في الصدارة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، خاصة مع استمرار خوض المباريات على نفس الملعب بمدينة أغادير المغربية، وأمام جماهير مصرية وعربية داعمة.

أفضلية الأرض والجمهور تمنح مصر قوة إضافية

استمرار منتخب مصر في اللعب على ملعبه في أغادير يعد مكسبًا مهمًا في الأدوار الإقصائية، إذ يمنح اللاعبين شعورًا بالراحة الفنية والنفسية، ويقلل من عناء السفر وتغيير الأجواء. كما أن الحضور الجماهيري المتوقع سيكون عاملًا مؤثرًا في دعم الفراعنة خلال مواجهة دور الـ16 المرتقبة.

ثالث المجموعة الأولى.. احتمالات متنوعة

قد يواجه منتخب مصر أحد المنتخبات التي ستحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات قوية ومختلفة في الأسلوب. وتشمل هذه المجموعة: المغرب، مالي، زامبيا، وجزر القمر. وتعد مواجهة أي من هذه المنتخبات اختبارًا صعبًا، خاصة في حال اصطدام الفراعنة بمنتخب يمتلك خبرة قارية كبيرة أو عناصر شابة سريعة.

ثالث المجموعة الثالثة.. صراع مع مدارس كروية مختلفة

الاحتمال الثاني يتمثل في مواجهة ثالث المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات تونس، نيجيريا، تنزانيا، وأوغندا. وتتميز هذه المجموعة بتنوع المدارس الكروية، ما بين القوة البدنية والسرعات العالية والخبرة التكتيكية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني المصري الاستعداد الجيد لأي سيناريو محتمل.

ثالث المجموعة الرابعة.. مواجهات من العيار الثقيل

أما الاحتمال الثالث، فيأتي عبر ثالث المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات قوية مثل السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، وبوتسوانا. وتُعد هذه المجموعة من أصعب مجموعات البطولة، خاصة في ظل وجود منتخبات تمتلك عناصر محترفة وخبرة كبيرة في البطولات القارية.

الجهاز الفني يترقب ويستعد لكل الاحتمالات

في ظل هذه السيناريوهات المتعددة، يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر التحضير والتركيز، مع دراسة جميع المنافسين المحتملين بدقة. ويحرص المدرب على تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، من أجل خوض مواجهة دور الـ16 بأقصى درجات الجاهزية.

طموح الجماهير يرافق الفراعنة

تتطلع الجماهير المصرية إلى استمرار مشوار منتخبها بنجاح في البطولة، وسط آمال كبيرة في المنافسة على اللقب. ومع حسم الصدارة، باتت الآمال أكبر في الوصول إلى الأدوار النهائية، مستفيدين من الاستقرار الفني، والدعم الجماهيري، والطموح الكبير لاستعادة أمجاد الكرة المصرية على الساحة الإفريقية


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ليلي علوى

ليلى علوي تحتفل بالعام الجديد مع أسرتها

الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي تكشف أسرارا عن زوجها لأول مرة

مدين ونانسي عجرم

مع أصحابنا.. مدين يعلن عن تعاونه الجديد مع نانسي عجرم

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد