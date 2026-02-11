قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم.. والمسؤولية بموقع القرار
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
حوادث

تعدوا على بعضهم البعض.. القبض على طرفي مشاجرة الأميرية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل"له معلومات جنائية") وطرف ثان (مالك محل "له معلومات جنائية" ، ونجله) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية ، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الجيرة.

 أمكن ضبط الطرفين وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

