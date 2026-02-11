تعدوا على بعضهم البعض.. القبض على طرفي مشاجرة الأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل"له معلومات جنائية") وطرف ثان (مالك محل "له معلومات جنائية" ، ونجله) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية ، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط الطرفين وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.