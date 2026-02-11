قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
حوادث

للتوقيع على سندات بالإكراه.. إحالة ربة منزل للجنايات هددت سيدة بصور مخـ لة

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بإكراه المجني عليها، على التوقيع على سندات ملكية وهددتها بصور جنسـ ية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة استعرضت - وآخرون مجهولون - القوة ولوحت بالعنف ضد المجني عليها بقصد التأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها وسلب ثروتها وإرغامها على بيع عين سكنية – ظنت
ملكيتها لها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وإلحاق الضرر بممتلكاتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أكرهت المجني عليها ب.ع.ع أ بالتهديد على إمضاء سندات مثبتة لدين ومُوجدة لتصرف عقد بيع - شيك بنكي - توكيل بالبيع " ، بأن استعانات بمجهولين وروعتها بغلبة عددهم، فدخلوا بيتها عنوة واحتجزوها بداخله وهددتها بنشر صورة ذات طابع جنـ سي لها واتخذت من ذلك مسلكاً لإكراهها ما أعدم إرادتها فتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها على إمضاء تلك السندات وبصمها
دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزت - وآخرون مجهولون - المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات واعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن نقلت صورة ذات طبيعة خاصة بالمجني عليها لهاتفها المحمول في سبيل إتمام جريمتها. 

جنايات منزل تهديد ربة منزل

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

شبكات مياه الحى العاشر

مياه القاهرة: شبكات مياه الحي العاشر وروافعها تجتاز كافة المراجعات الفنية المؤهلة

حفل تخرج طلاب الأسنان بكفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية طب الفم والأسنان| صور

محافظ الغربية

5 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يتفقد البريد وكورنيش المحلة الجديد

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

